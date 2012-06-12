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亚洲 | 2012年 6月 12日 星期二 17:04 BJT

〔中港股市〕双双结束涨势,受欧元区隐忧拖累

* 恒指跌0.4%,恒生国企指数跌0.6%,脱离日低

* 沪综指、沪深300股指跌0.7%,受电信和能源股拖累

* 香港市场成交额勉强超过50亿美元,为年内第三低

路透香港6月12日电---港股周二跟随全球市场下挫,因市场忧心欧元区危机,而尽管数据显示上月中国银行贷款规模强于预期,但金融股带来的支撑有限.

由于欧盟对西班牙银行业纾困方案细节的不确定性,投资者作壁上观.香港市场也跟随全球走势,成交量降至年内最低水平之列.

恒生指数.HSI收低0.4%.汇丰控股(0005.HK)及腾讯(0700.HK)等大盘股给大盘带来的拖累最甚,而这两只股票上日领涨.

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