〔中港股市〕双双结束涨势,受欧元区隐忧拖累

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 恒指跌0.4%,恒生国企指数跌0.6%,脱离日低
* 沪综指、沪深300股指跌0.7%,受电信和能源股拖累
* 香港市场成交额勉强超过50亿美元,为年内第三低
路透香港6月12日电---港股周二跟随全球市场下挫,因市场忧心欧元区危机,而尽管数据显示上月中国银行贷款规模强于预期,但金融股带来的支撑有限.
由于欧盟对西班牙银行业纾困方案细节的不确定性,投资者作壁上观.香港市场也跟随全球走势,成交量降至年内最低水平之列.
恒生指数.HSI收低0.4%.汇丰控股(0005.HK)及腾讯(0700.HK)等大盘股给大盘带来的拖累最甚,而这两只股票上日领涨.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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