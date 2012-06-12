《中国新债预测》一年国债利率预测均值2.19%,资金面略显趋紧增加不确定性

* 招标品种: 财政部一年期固息国债

* 招标金额: 260亿元人民币

* 招标时间: 周三(13日)9:30-10:30

* 受访人数: 8位(银行、券商)

* 预测区间: 2.08%-2.25%

* 预测均值: 2.19%(按各家机构预测值平均)

路透上海6月12日电---中国财政部周三将招标发行一年期固息国债.路透调查显示,与本次降息后波动较大的长端相比,短期品种走势相对稳定,因此预计明日新债中标利率有望接近二级市场,预测均值落在2.19%.

不过交易员也指出,因近日市场资金面有趋紧态势,而短端走势受流动性变化影响较为明显,明日新债结果可能会因此增加不确定性.

华北一银行交易员预计,正常情况下,整体未脱宽松的资金面,以及一年期利率债发行较少,将支撑明日新债需求,利率有望在接近二级市场,或在2.2%附近.不过因近日资金市场回购利率的上行,令其心态稍显谨慎.

"我现在还在犹豫,要不要(在这个位置)投."他表示.

今日银行间市场七天期回购加权利率CN7DRP=CFXS涨逾10个基点(bp),隔夜品种CN1DRP=CFXS亦小涨.交易员指出,降息鼓舞退却后,外汇占款趋势并不明朗及公开市场到期量减少因素,令机构对半年度存贷考核心有余悸,谨慎出借资金,因此今日公开市场正回购利率虽然下跌,但未能阻止资金成本走高.[ID:nSB1603956]

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,一年期品种最新收益率约2.18%;二级市场上,相近期限国债今日罕有成交,双边报价亦不活跃.

明日招标的国债为财政部今年第11期记账式附息国债,到期一次还本付息.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,全场加权平均中标利率为票面利率.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加本期国债.

该期国债竞争性招标时间为6月13日上午9:30-10:30,6月14日开始发行并计息,6月18日发行结束,6月20日起上市交易.(完)