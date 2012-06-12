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货币新闻 | 2012年 6月 12日 星期二 17:17 BJT

〔国际油市〕伊朗驻OPEC代表称,OPEC不应调高石油产量上限

路透维也纳6月12日电---伊朗驻石油输出国组织(OPEC)代表周二告诉路透,OPEC周四召开会议时不宜调高石油产出上限.

Mohammad Ali Khatibi表示,若要变动目前3,000万桶的日产量限制,需要有强有力的理由.

他称,目前无需调高上限,因为上半年OPEC的石油产量已超过市场所需.(完)

--编译 隋芬;审校 王洋

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