版本:
中国
债券 | 2012年 6月 12日 星期二 17:41 BJT

〔中港个股〕东航称拟发至多88亿元公司债,用于购买飞机和置换贷款等

路透上海6月12日电---中国三大航空公司之一的东方航空(600115.SS)(0670.HK)周二公告称,拟发行至多88亿元人民币公司债,期限不超过10年,募集资金主要用于购买飞机和置换银行贷款等.

刊登在上海证券交易所网站的公告指出,计划发行的公司债将参考公司飞机融资需求,可一次或分期发行,可以是单一期限品种,也可以是多种期限品种的债券组合.

本次公司债券拟向社会公开发行,不向公司股东优先配售,并由东方航空集团公司进行担保.

东航董事长刘绍勇此前曾表示,计划到2015年底削减负债率至70%以下,将通过市场融资和资本注入来降低债务水平.[ID:nSB1600898]

东方航空A股周二收报4.05元,跌0.08元,或1.94%,过去三个月下滑4.40%.(完)

参看相关细节,请点选上海证交所网站(here)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐