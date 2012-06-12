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市场报道 | 2012年 6月 12日 星期二 17:34 BJT

《汇市简讯》刺激欧元/美元轧空弹升的是谣言,而非事实

0913 GMT

* 支持欧元兑美元轧空的是谣言,不是事实

* 买盘据称受对冲基金驱动,证券市场计划(SMP)传言助燃市况

* 西班牙及意大利较德国公债利差水准仍接近盘中高位

* 从1.2520-40开始的卖单仍在.停止单在1.2550上方

* 欧元走高,凸显了市场仓位强烈偏空下的脆弱性.(完)

--编译 隋芬; 审校 蔡美珍

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