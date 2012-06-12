版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 12日 星期二 18:05 BJT

〔英国债市〕公债短暂扩大跌势,因新债标售意外疲软

路透伦敦6月12日电---英国公债周二短暂扩大跌势,因新债标售结果意外疲软.标售的新债为2017年到期、票息1%,发行金额47.5亿英镑.

新债投标倍数为1.28倍,平均得标利率与最高利率差距(tail)为1.2个基点.

"标售表现很差,tail很高,投标倍数偏低,"莱斯银行分析师Vatsala Datta称.

0947GMT,6月英债期货FLGM2跌38个跳动点,至119.41,稍早日低为119.20.(完)

--编译 蔡美珍;审校 丁琦

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐