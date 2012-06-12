〔路透基点〕台湾矽品科技筹办3.5亿美元等值融资--RLPC

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港6月12日电---汤森路透旗下基点援引市场消息人士的话报导,台湾矽品科技已邀请往来银行投标争取3.5亿美元等值五年期融资案的委托主办行头衔.
消息人士称,融资案料分为2.5亿美元和30亿台币(约合1亿美元)两部分.
资金将用于资本支出.
矽品上次在市场融资是2010年10月,取得一笔3.22亿美元等值五年融资,A部分为1.5亿美元的定期贷款,利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码55个基点,B部分为50亿台币的循环贷款,利率为较90天期次级市场商业票据利率加码50个基点.
2010年的融资案由兆丰国际商业银行、台湾银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、汇丰控股、华南银行、瑞穗实业银行、台北富邦商业银行和台湾合作金库商业银行牵头.
根据矽品科技的官网,这家在台上市的公司主要提供各项积体电路封装及测试的服务.(完)
--编译 许娜;审校 蔡美珍
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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