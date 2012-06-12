〔路透基点〕台湾矽品科技筹办3.5亿美元等值融资--RLPC

路透香港6月12日电---汤森路透旗下基点援引市场消息人士的话报导,台湾矽品科技已邀请往来银行投标争取3.5亿美元等值五年期融资案的委托主办行头衔.

消息人士称,融资案料分为2.5亿美元和30亿台币(约合1亿美元)两部分.

资金将用于资本支出.

矽品上次在市场融资是2010年10月,取得一笔3.22亿美元等值五年融资,A部分为1.5亿美元的定期贷款,利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码55个基点,B部分为50亿台币的循环贷款,利率为较90天期次级市场商业票据利率加码50个基点.

2010年的融资案由兆丰国际商业银行、台湾银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、汇丰控股、华南银行、瑞穗实业银行、台北富邦商业银行和台湾合作金库商业银行牵头.

根据矽品科技的官网,这家在台上市的公司主要提供各项积体电路封装及测试的服务.(完)