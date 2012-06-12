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亚洲 | 2012年 6月 12日 星期二 18:16 BJT

《中国企业债发行日程表》--6月12日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率     主体评级  发行时间       主承销商
            (亿元人民币)       
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*铁道部        200        10         4.30%          AAA    6/13        申银万国/中信证券等
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*锦州城投       13         7         7.08%          AA     6/13-19        民生证券
                     (第三至七年末分别偿还20%的本金)                      国开证券         
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芜湖经济技术     7         6         6.70%          AA     6/8-14         国信证券
开发区投资公司  10        10         6.90%    (由芜湖市建设投资有限公司提供担保)
  (六年期第三年末起每年偿还25%本金;10年期第3到6年末每年偿还10%,第7年末起每年偿还15%本金)
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合肥海恒投资    12         7         7.30%          AA     6/12-14        民生证券            
控股集团公司         (以土地使用权和房产做担保,第三至七年末分别偿还20%的本金)  
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江阴城市         9         7         7.20%          AA     6/11-15        太平洋证券
建设投资公司         (第三至七年末分别偿还20%的本金)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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 (无)
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 康熙泽; 审校 边竞

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

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