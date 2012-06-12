〔投行观点〕中国股市存在IPO定价不合理等反常现象--摩根大通

路透北京6月12日电---摩根大通(JPM.N)近日发布报告称,与较成熟的全球市场相比,目前中国A股市场还存在首次公开招股(IPO)定价不合理,散户成为市场主力,派息率偏低等反常现象.

摩根大通在报告《中国经济转型迫在眉睫》中指出,2011年中国IPO平均市盈率超过30倍,已有多宗IPO在上市后下跌超过50%.

中国股市新股首日"破发"已成常态,如周二登陆沪深两市的五只新股中就有四只跌破发行价,分别为龙洲股份(002682.SZ)、猛狮科技(002684.SZ)、华东重机(002685.SZ)、百隆东方(601339.SS).

该报告并指出,目前中国股市并不能反映宏观经济状况,由于大型中资银行均已上市,银行业盈利和市值在中国股市所占比重尤其高,而消费业,以及与固定资产投资相关的基础资源、基建等行业,未能在股市中得到充分体现.

不过未来几年,随着更多消费类企业上市,并考虑到利率改革将压低中国银行业盈利增长,中国上市公司的盈利构成会有所变化.

摩根大通董事总经理李晶在周二的摩根大通中国论坛上称,鉴于市场存在很多变数,如欧元区问题还没有解决方案,中国经济还在趋缓的过程中,预计今年上半年上证综指.SSEC不会有太大起色,在2,300-2,400点附近震荡.

"下半年我们希望在经济企稳的前提下,整个行业也会有所复苏.我们觉得下半年股票市场可能会在2,300点到2,600点运行,还是有上升的可能性."她表示.

中国股市沪综指周二收低0.7%,报2,289.791点.欧债疑虑升温令外盘在反弹后全面回落,拖累A股市场随之走低;而国内宏观经济形势仍不明朗,令投资者参与意愿不高. [.SSCN](完)