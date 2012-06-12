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亚洲 | 2012年 6月 12日 星期二 18:27 BJT

〔东南亚股市〕新加坡及泰国股市收高,其他市场下跌

路透曼谷6月12日电---新加坡和泰国股市周二收高,而其他东南亚股市小幅下跌,因市场仍对希腊可能退出欧元区心存慎戒,且对西班牙银行业救助计划心存疑虑.

新加坡股市海峡时报指数.FTSTI收高0.3%,至2,797.08点,商品公司Olam International(OLAM.SI)上涨2%,此前该公司宣布一项股票回购计划,表明管理层对公司前景抱有信心.

泰国股市.SETI小涨0.4%,至1,162.93点,受益于尾盘低接买盘.

马来西亚.KLSE、印尼.JKSE和越南股市.VNI分别下跌0.15%,0.35%和1%.菲律宾市场周二休市,将于周三恢复交易.

1020GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2797.08 9.27 +0.33 +5.70 2646.35

马来西亚 .KLSE 1576.07 -2.34 -0.15 +2.96 1530.73

泰国 .SETI 1162.93 4.86 +0.42 +13.42 1025.32

印尼 .JKSE 3852.58 -13.64 -0.35 +0.80 3821.99

菲律宾 .PSI 休市

越南 .VNI 428.16 -4.34 -1.00 +21.79 351.55

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(完)

--编译 丁琦;审校 蔡美珍

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