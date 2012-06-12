〔东南亚股市〕新加坡及泰国股市收高,其他市场下跌

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透曼谷6月12日电---新加坡和泰国股市周二收高,而其他东南亚股市小幅下跌,因市场仍对希腊可能退出欧元区心存慎戒,且对西班牙银行业救助计划心存疑虑.
新加坡股市海峡时报指数.FTSTI收高0.3%,至2,797.08点,商品公司Olam International(OLAM.SI)上涨2%,此前该公司宣布一项股票回购计划,表明管理层对公司前景抱有信心.
泰国股市.SETI小涨0.4%,至1,162.93点,受益于尾盘低接买盘.
马来西亚.KLSE、印尼.JKSE和越南股市.VNI分别下跌0.15%,0.35%和1%.菲律宾市场周二休市,将于周三恢复交易.
1020GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2797.08 9.27 +0.33 +5.70 2646.35
马来西亚 .KLSE 1576.07 -2.34 -0.15 +2.96 1530.73
泰国 .SETI 1162.93 4.86 +0.42 +13.42 1025.32
印尼 .JKSE 3852.58 -13.64 -0.35 +0.80 3821.99
菲律宾 .PSI 休市
越南 .VNI 428.16 -4.34 -1.00 +21.79 351.55
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(完)
--编译 丁琦;审校 蔡美珍
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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