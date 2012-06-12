〔中国新债〕工商银行200亿元次级债为15年期单一品种,利率4.99%

路透上海6月12日电---全球市值最大的银行--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)周二公告称,周一已在银行间债市完成200亿元人民币次级债的发行.本期债全部为15年期单一品种,票面利率4.99%,10年期品种未发行.

此前工行计划10年和15年期品种发行规模将各为100亿元,10年期和15年期品种分别在第五年末和第10年末,附有发行人赎回权.在发行规模内,发行人有权在两个品种计划发行规模之间进行回拨.

本次所募资金将用于充实该行附属资本,提高资本充足率.根据中诚信国际信用评级有限责任公司的评级结果,本期债券的信用级别为AAA级,发行人主体评级为AAA级.

该期债发行期限为6月11日到13日,起息日和缴款日均为6月13日.中信证券(600030.SS)、中金公司和中银国际为联席主承销商.

工商银行A股周二收平于4.17元,过去一个月下滑4.36%.(完)