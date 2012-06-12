〔中国新债〕工商银行200亿元次级债为15年期单一品种,利率4.99%

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海6月12日电---全球市值最大的银行--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)周二公告称,周一已在银行间债市完成200亿元人民币次级债的发行.本期债全部为15年期单一品种,票面利率4.99%,10年期品种未发行.
此前工行计划10年和15年期品种发行规模将各为100亿元,10年期和15年期品种分别在第五年末和第10年末,附有发行人赎回权.在发行规模内,发行人有权在两个品种计划发行规模之间进行回拨.
本次所募资金将用于充实该行附属资本,提高资本充足率.根据中诚信国际信用评级有限责任公司的评级结果,本期债券的信用级别为AAA级,发行人主体评级为AAA级.
该期债发行期限为6月11日到13日,起息日和缴款日均为6月13日.中信证券(600030.SS)、中金公司和中银国际为联席主承销商.
工商银行A股周二收平于4.17元,过去一个月下滑4.36%.(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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