〔马来西亚期市〕棕榈油期货小跌,因欧债疑虑再起

路透新加坡6月12日电---马来西亚棕榈油期货周二收跌,因对于欧元区债务危机的担忧再燃,对投资者信心和整体金融市场构成压力.不过棕榈油库存的下降抑制市场跌幅.

周一棕榈油和其它大宗商品上涨,因欧元区财长会议决定对西班牙银行业提供1,250亿美元的救助.不过投资者担心这还不足以解决危机,而且希腊即将迎来大选,或导致该国退出欧元区.

Affin Investment Bank在一份研究报告中称:"价格下行主因是欧债危机和全球经济前景,这打击了信心并引发需求转弱的前景."

指标8月棕榈油期货FCPOc3收跌0.8%,报2,965马币.

成交量为26,461口(每口25吨),稍高于通常25,000口的水平.

马来西亚5月棕榈油库存处在13个月低点,这帮助削减一部分跌幅.

路透技术分析师王涛表示,棕榈油价格倾向于跌破2,925马币,因自6月4日低点以来的反弹已结束.(完)