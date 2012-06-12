〔马来西亚期市〕棕榈油期货小跌,因欧债疑虑再起

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡6月12日电---马来西亚棕榈油期货周二收跌,因对于欧元区债务危机的担忧再燃,对投资者信心和整体金融市场构成压力.不过棕榈油库存的下降抑制市场跌幅.
周一棕榈油和其它大宗商品上涨,因欧元区财长会议决定对西班牙银行业提供1,250亿美元的救助.不过投资者担心这还不足以解决危机,而且希腊即将迎来大选,或导致该国退出欧元区.
Affin Investment Bank在一份研究报告中称:"价格下行主因是欧债危机和全球经济前景,这打击了信心并引发需求转弱的前景."
指标8月棕榈油期货FCPOc3收跌0.8%,报2,965马币.
成交量为26,461口(每口25吨),稍高于通常25,000口的水平.
马来西亚5月棕榈油库存处在13个月低点,这帮助削减一部分跌幅.
路透技术分析师王涛表示,棕榈油价格倾向于跌破2,925马币,因自6月4日低点以来的反弹已结束.(完)
--编译/审校 王洋/隋芬
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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