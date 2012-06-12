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债券 | 2012年 6月 12日 星期二 19:20 BJT

〔欧洲金融〕欧盟执委会正为希腊相关情境讨论提供法律意见帮助

路透布鲁塞尔6月12日电---欧盟执委会一名发言人周二表示,执委会正在为欧元集团工作组(Eurogroup Working Group)围绕希腊紧急情境的讨论提供法律咨询方面的帮助.

发言人Olivier Bailly在举行简布会时表示,不会透露欧元集团工作组的讨论内容,因为欧盟执委会并非该小组的代言人.

他称,"确实有讨论正在进行,欧盟要做的是就欧盟条约相关问题作出澄清说明...但不意味着欧盟执委会正参与情境讨论."(完)

--编译 隋芬;审校 王洋

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