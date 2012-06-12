〔伦敦美债〕美债表现好于德债,因欧元区疑虑推动资金流向美国

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
*--中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。
路透伦敦6月12日电---美国公债价格周二在欧洲持稳,表现好于德国公债,因对西班牙银行业救助计划更广泛影响的担忧,促使资金从欧洲流向美国.
欧元区官员周六决定对西班牙银行业提供最多1,000亿欧元的救助,但计划未能赢得市场的信心,反而引发了有关德国会否为更多支持举措买单的担忧.
"投资者开始担心,德国将被迫掏钱援助欧洲其它国家...今天这压制了德国公债的表现,与此同时美国公债表现得很不错."RIA Capital Markets策略师Nick Stamenkovic说.
指标10年期公债收益率US10YT=RR上升2.5个基点,报1.611%,德国10年期公债收益率DE10YT=TWEB则上升7.5个基点至1.38%.
10年期美国/德国公债收益率(殖利率)之差触及23个基点的三个月来最窄水平.市场人士表示,如果欧洲形势恶化,该利差还将进一步缩窄,并引发投资者转向美国公债避险.
欧元区下一个重大风险是希腊周日的选举,其结果有可能导致希腊退出欧元区.(完)
--编译 王洋;审校 隋芬
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
美国机构债市场.........[AGN/CN] 伦敦美债..................[US/LCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 东京美债..................[US/TCN]
美林美国债券指数...[MER/USBOND] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
*--中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。
路透东京3月1日 - 日本公债价格周三下跌，收益率曲线趋陡，因在日本央行昨日宣布调整购债操作后，超长期公债今日遭遇抛售。 指标10年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至0.060%，10年期日本公债期货 收跌0.11点至150.47。 日本央行周三在日债购买操作中减少短券的购买，上日央行甫宣布会进行调整，使其操作更加透明。 日本央行标购4,000亿日圆剩余期限在3-5年的公债，上次标购规模为 4,200亿日圆。该央行还标购3,200亿日圆剩余期限1-3年的日债，前次标 购规模为4,000亿日圆。 “他们降低短期公债的购买规模，之前已经预料到会这样，”柏瑞投 资(PineBridge Investments)驻东京固定收益投资部门主管Tadashi Mats ukawa表示。 “从市场反应来看，似乎一些人认为日本央行将缩减25年及以上期限 的公债购买规模，”他说。“个人认为，这种预期还有些为时尚早。” 20年期公债
路透台北3月1日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股卖超38.98亿台币，连两个交易日卖 超共计55.13亿台币；上交易日为卖超16.16亿台币。 三大法人今日合计卖超42.10亿台币，上交易日修正后为卖超16.45亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 3/1 -38.98 -42.10 本月累计 -38.98 -42.10 2017 2月 +492.99 +534.00r 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r 11月 -961.95