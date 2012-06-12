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债券 | 2012年 6月 12日 星期二 19:17 BJT

〔伦敦美债〕美债表现好于德债,因欧元区疑虑推动资金流向美国

路透伦敦6月12日电---美国公债价格周二在欧洲持稳,表现好于德国公债,因对西班牙银行业救助计划更广泛影响的担忧,促使资金从欧洲流向美国.

欧元区官员周六决定对西班牙银行业提供最多1,000亿欧元的救助,但计划未能赢得市场的信心,反而引发了有关德国会否为更多支持举措买单的担忧.

"投资者开始担心,德国将被迫掏钱援助欧洲其它国家...今天这压制了德国公债的表现,与此同时美国公债表现得很不错."RIA Capital Markets策略师Nick Stamenkovic说.

指标10年期公债收益率US10YT=RR上升2.5个基点,报1.611%,德国10年期公债收益率DE10YT=TWEB则上升7.5个基点至1.38%.

10年期美国/德国公债收益率(殖利率)之差触及23个基点的三个月来最窄水平.市场人士表示,如果欧洲形势恶化,该利差还将进一步缩窄,并引发投资者转向美国公债避险.

欧元区下一个重大风险是希腊周日的选举,其结果有可能导致希腊退出欧元区.(完)

--编译 王洋;审校 隋芬

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