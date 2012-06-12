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债券 | 2012年 6月 12日 星期二 19:38 BJT

〔欧洲金融〕ECB未讨论另一轮三年期长期再融资操作--管委马库赫

路透布拉迪斯拉发6月12日电---欧洲央行(ECB)管委会成员马库赫(Jozef Makuch)周二称,ECB目前未讨论进行又一轮三年期资金操作,并称ECB的债券购买计划目前已暂时停下.

"目前未就另一轮三年期长期再融资操作(LTRO)进行讨论,证券市场计划(SMP)当前也没有使用,"他说.

马库赫还表示,若降低目前处于纪录低点1.0%的指标利率,将向市场发出量的信号,而非质的信号.

他还称,可以想像存款利率为零.目前存款利率处于0.25%.(完)

--编译 王洋;审校 隋芬

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