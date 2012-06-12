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市场报道 | 2012年 6月 12日 星期二 19:41 BJT

〔标题新闻〕美国NFIB小企业信心指数5月小幅下跌至94.4,因招聘活动放缓且预期营收趋软

* 全美独立企业联盟(National Federation of Independent Business,NFIB)

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