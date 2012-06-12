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债券 | 2012年 6月 12日 星期二 19:42 BJT

〔欧洲金融〕希腊必须坚持救助计划设定的条款--德国央行委员

路透法兰克福6月12日电---德国央行委员Andreas Dombret周二表示,希腊必须坚持遵守对该国救助计划所设定的撙节措施,以便获得进一步的援助.他警告希腊,如果其在周日的选举中无视救助计划条款,欧洲或会切断对其的救助.(完)

--编译 王洋;审校 隋芬

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