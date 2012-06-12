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货币新闻 | 2012年 6月 12日 星期二 21:03 BJT

〔全球金融〕德国希望G20会议不只关注欧债,也能讨论美国财政与中国汇率

路透柏林6月12日电---德国一位不愿具名的官员周二表示,德国不希望下周墨西哥20国集团(G20)会议的首日讨论议题只局限于欧元区危机.

"欧元区将是话题之一,但我认为也应讨论其他问题,比如美国的财政整顿,以及中国的汇率灵活性."该官员表示.

其并称,德国还预计G20领导人将就中长期内加强全球经济成长达成行动计划,另外也将讨论保护主义措施升温的现象.(完)

--编译 隋芬;审校 王洋

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