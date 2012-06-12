〔国际油市〕亚洲燃料油市场延续升势,现货升水触及逾一周高位

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡6月12日电---亚洲燃料油市场周二延续涨势,180-cst燃料油和380-cst燃料油现货升水均进一步攀升,触及逾一周来高位,受市场前景趋紧提振.
180-cst燃料油升水上涨0.80美元至每吨3.90美元,为六个交易日来最高,380-cst燃料油升水涨0.55美元,至七日高位每吨2.20美元.
实货市场淡静,交易窗口仅有一笔交易达成.这笔180-cst燃料油交易价为每吨较新加坡现货升水4.25美元,比上日高出1.50美元.
7月市场预计将趋紧,目前为止预定将自西方流入亚洲的燃料油不到300万吨.
在西方对伊朗制裁下月生效前,从伊朗运至新加坡的燃料油船货亦将减少.今年月均量已减少至309,380吨,去年为532,000吨左右.
7/8月合约跨月价差上涨0.63美元,收报每吨4.50美元,为两周以来最高,1130GMT时曾达5.50美元.
投资者对该合约继续表现旺盛买兴,成交量至少达24万吨.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 609.60 -12.00 -1.93 621.60
现货380CST燃料油 FO380-SIN 594.95 -13.65 -2.24 608.60
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 600.00 0.00 0.00 600.00
380CST船用燃料油升水 5.05 13.65 -158.72 -8.60
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.90 0.80 25.81 3.10
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 2.20 0.55 33.33 1.65 (完)
--编译 隋芬; 审校 王洋
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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