〔国际油市〕亚洲柴油现货价差持坚,受供需面因素支撑

路透新加坡6月12日电---亚洲柴油现货价差持坚,受印度需求以及壳牌新加坡炼厂即将部分检修导致地区供给减少的支撑.

一位在新加坡的交易员说:"将船货从亚洲运往欧洲的机会稍早已没有了,但亚洲柴油升水应该仍然持坚."

含硫为0.001%的柴油的升水持坚于每桶3.65美元.

一位北亚的交易员说:"不仅是壳牌新加坡炼厂的维护支撑现货价差,而且该公司淘汰澳洲一炼厂,预计也将在未来支撑市场."

壳牌将部分关闭其日产能为50万桶的新加坡炼厂,以进行维护,时间从7月初开始.此外还将在9月30日关闭其位于悉尼附近的Clyde炼厂.

不过交易员表示,仍在持续的欧债危机还将是一个长期忧虑,尤其是当设备维护完成的时候.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 110.87 -2.73 -2.40 113.60

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 110.50 -3.15 -2.77 113.65

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 111.70 -3.10 -2.70 114.80

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 112.70 -3.05 -2.63 115.75

6月柴油互换 GOSGSWMc1 110.10 -3.02 -2.67 113.12

7月柴油互换 GOSGSWMc2 109.95 -2.88 -2.55 112.83 (完)