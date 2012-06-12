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债券 | 2012年 6月 12日 星期二 21:44 BJT

〔欧洲金融〕梅克尔赞赏西班牙求援请求,指责EBA压力测试披露不力

路透柏林6月12日电---德国总理梅克尔周二对西班牙决定请求欧盟援助其重整银行业表示赞赏,但对监督"压力测试"的欧洲银行业管理局提出批评,称其未能披露出西班牙银行业体系的缺陷.

梅克尔说,西班牙申请援助来重整银行业是明智的,而西班牙危机的根源则是"过去10年间的房地产泡沫",而非宏观经济因素.

梅克尔并再次回拒对欧元区共同债券的呼声,称德国不会容忍只会导致主权债危机加剧的提议.(完)

--编译 隋芬;审校 王洋

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