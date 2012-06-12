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货币新闻 | 2012年 6月 12日 星期二 22:13 BJT

〔美国热股〕Robert W. Baird下调TeleNav评级,后者股价急挫12%

路透6月12日电---Robert W. Baird将导航技术提供商TeleNav Inc(TNAV.O)评级从"中性"下调至"表现逊于大盘",指因苹果(AAPL.O)推出免费手机地图服务将给TeleNav带来定价压力.

在周二早盘交易中,TeleNav股价最多下跌12%,接近20个月低点5.05美元.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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