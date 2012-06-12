版本:
中国
债券 | 2012年 6月 12日 星期二 21:59 BJT

〔标题新闻〕芬兰总理卡泰宁称,拥有至少"A"评级的欧元区国家发行共同债券或有益处

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nB4E7HT02O]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐