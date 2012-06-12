版本:
中国
债券 | 2012年 6月 12日 星期二 22:36 BJT

〔标题新闻〕惠誉降西班牙18家银行评级,金融危机令市场规避其公债,影响银行资金获得和成本

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐