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市场报道 | 2012年 6月 12日 星期二 22:55 BJT

〔欧洲汇市〕英镑/欧元上涨,因西班牙和希腊忧虑加剧

* 英镑/欧元触及近两周高位,英镑贸易加权指数亦接近两周高点

* 英镑/美元上涨,但英镑易受英央行量化宽松政策忧虑打压

* 英国4月制造业产出意外疲弱

路透伦敦6月12日电---英镑兑欧元周二升至近两周最高位,由于投资者担心西班牙情势及本周末的希腊选举,故寻找欧元的替代品.

受英镑/欧元涨势提振,英镑/美元亦上涨,扳回近期部分跌幅,但分析师称,由于英央行越来越有可能选择更多量化宽松政策,因此英镑易受打压.

英国国家统计局周二公布的数据显示,4月制造业产出意外较前月下滑0.7%(预估为持平),较上年同期下滑0.3%[ID:nSB1604166].令人担心英国经济可能在第二季再次萎缩.

欧元/英镑EURGBP=D4跌0.3%,至0.80295英镑,为6月1日以来最低位.

交易商称,英国一家清算行的抛盘带动欧元跌破0.8044英镑支撑位的21日移动均线切入位.

"英国有很多问题,但相较于其他国家,尤其是欧元区,要更易解决.非常短期来说,预计欧元/英镑将跌向0.80英镑,"RBC Dexia全球外汇主管Morgan Mcdonnel称.

投资者亦关注希腊选举,如果反对救助的政治团体赢得胜利,将推动希腊脱离欧元区.

近期英国公布的一连串经济数据较为疲弱,越来越多的分析师认为,英央行可能将基于量化宽松政策再次买入资产,最早可能是下月采取行动.

英镑/美元GBP=D4涨0.5%,至1.5552美元,接近上周四触及的高位1.5601美元,进一步远离6月1日低点1.5269.

英央行数据显示,英镑贸易加权指数=GBP涨至近两周高位83.1.

摩根士丹利分析师建议逢高抛售英镑/美元,指因他们不能排除英央行推出更多量化宽松政策,有可能是在下月.(完)

--编译 于春红;审校

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