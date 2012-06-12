〔欧洲汇市〕英镑/欧元上涨,因西班牙和希腊忧虑加剧

标题新闻：马来西亚1月出口料连增三月同比增15.0%，创2015年10月以来最快增速--路透调查
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* 英镑/欧元触及近两周高位,英镑贸易加权指数亦接近两周高点
* 英镑/美元上涨,但英镑易受英央行量化宽松政策忧虑打压
* 英国4月制造业产出意外疲弱
路透伦敦6月12日电---英镑兑欧元周二升至近两周最高位,由于投资者担心西班牙情势及本周末的希腊选举,故寻找欧元的替代品.
受英镑/欧元涨势提振,英镑/美元亦上涨,扳回近期部分跌幅,但分析师称,由于英央行越来越有可能选择更多量化宽松政策,因此英镑易受打压.
英国国家统计局周二公布的数据显示,4月制造业产出意外较前月下滑0.7%(预估为持平),较上年同期下滑0.3%[ID:nSB1604166].令人担心英国经济可能在第二季再次萎缩.
欧元/英镑EURGBP=D4跌0.3%,至0.80295英镑,为6月1日以来最低位.
交易商称,英国一家清算行的抛盘带动欧元跌破0.8044英镑支撑位的21日移动均线切入位.
"英国有很多问题,但相较于其他国家,尤其是欧元区,要更易解决.非常短期来说,预计欧元/英镑将跌向0.80英镑,"RBC Dexia全球外汇主管Morgan Mcdonnel称.
投资者亦关注希腊选举,如果反对救助的政治团体赢得胜利,将推动希腊脱离欧元区.
近期英国公布的一连串经济数据较为疲弱,越来越多的分析师认为,英央行可能将基于量化宽松政策再次买入资产,最早可能是下月采取行动.
英镑/美元GBP=D4涨0.5%,至1.5552美元,接近上周四触及的高位1.5601美元,进一步远离6月1日低点1.5269.
英央行数据显示,英镑贸易加权指数=GBP涨至近两周高位83.1.
摩根士丹利分析师建议逢高抛售英镑/美元,指因他们不能排除英央行推出更多量化宽松政策,有可能是在下月.(完)
--编译 于春红;审校
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0725GMT - * 欧元/美元亚洲时段在1.0550-90区间波动，欧洲市场开低报1.0538 * 利率走势分歧助力欧元下跌 (http://reut.rs/2m6nypC) * 美联储官员讲话提升3月加息机率 * 焦点现在转向美国数据，尤其是3月10日的非农就业报告 * 据称包括主权财富基金在内的中长期投资大户一直在逢低买入 (完) (编译 李爽 审校 于春红)