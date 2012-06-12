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货币新闻 | 2012年 6月 13日 星期三 01:10 BJT

〔表格〕美国财政部标售320亿美元三年期公债得标利率为0.387%,投标倍数为3.53

路透华盛顿6月12日电---美国财政部称,其三年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.387

中值 0.374

低值 0.295

价格 99.666118

高值得标比率 52.25%

投标倍数 3.53

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 32,000,211,000

总投标 113,055,786,000

竞争性投标得标 31,972,625,000

非竞争性投标得标 27,586,000

FED附加 2,259,356,800

一级交易商投标 87,320,000,000

一级交易商得标 19,474,312,500

直接投标 13,458,000,000

直接得标 3,851,112,500

间接投标 12,250,200,000

间接得标 8,647,200,000

发行细节

发行日 2012/06/15

到期日 2015/06/15

CUSIP码 912828SZ4

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 利棣儿

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