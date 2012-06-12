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债券 | 2012年 6月 12日 星期二 23:41 BJT

〔标题新闻〕希腊左翼激进联盟党拒绝大选后组建各党派联合政府的呼吁,承诺将银行系统社会化

左翼激进联盟党为SYRIZA

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nA8E8GD021]

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