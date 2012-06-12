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债券 | 2012年 6月 12日 星期二 23:41 BJT

〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.055%,投标倍数为4.53

路透华盛顿6月12日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.055

中值 0.050

低值 0.000

投资 0.056

价格/得标

价格 99.995722

高值得标比率 71.79%

投标倍数 4.53

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 30,000,724,300

总投标 135,923,084,300

竞争性投标得标 29,714,895,400

非竞争性投标得标 285,828,900

FED附加 6,285,071,700

发行细节

发行日 2012/06/14

到期日 2012/07/12

CUSIP码 9127955W7

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 李军;审校 利棣儿

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