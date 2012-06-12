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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 00:11 BJT

〔EIA月报〕EIA下调今明两年全球石油需求增长预期

路透华盛顿6月12日电---美国能源资料协会(EIA)周二将2012年全球石油日需求增长预估下调15万桶,至81万桶.

EIA将2013年全球石油日需求增长预估下调7万桶,至109万桶.(完)

--编译 母红;审校 李军

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