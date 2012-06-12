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货币新闻 | 2012年 6月 13日 星期三 02:22 BJT

〔美国数据〕5月预算赤字为1,246亿美元,较去年同期高出逾一倍--财政部

路透华盛顿6月12日电---美国财政部周二公布,5月预算赤字为1,246亿美元,较上年同期高出逾一倍.

美国2012财政年度迄今累积预算赤字为8,445亿美元,低于2011财年同期的累计预算赤字.

10月是2012财政年度的第一个月.在截止去年9月30日的2011财政年度,预算赤字总计1.296兆(万亿)美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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