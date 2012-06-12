〔欧元债市〕西班牙公债收益率触及欧元面世以来新高,受累于救助忧虑

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
*--中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。
* 西班牙公债收益率触及纪录高位,因救助忧虑加剧
* 西班牙融资能力受到质疑
* 德国公债下跌,受获利了结和欧元区忧虑打压
* 意大利公债收益率上涨,因周四将标售公债
路透伦敦6月12日电---西班牙10年期公债收益率周二触及欧元区历史最高位,接近7%的危险水准,令人担心西班牙银行业在获得救助后,该国是否有能力在公债市场融资.
西班牙各年期公债大跌,两天前该国同意其银行业获得高达1,000亿欧元的救助.
救助资金的结构尚未确定,但市场主要担心的是西班牙在出现违约的情况下对该笔贷款的偿还是否将优于偿还常规公债.
这可能将抑制投资者买入西班牙新债,拖累借贷成本上升并接近7%水准,市场认为这一水准长期对西班牙来说难以为继.
西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB涨25个基点,至纪录高位6.86%,超过了去年11月所见高点,为1999年欧元面世以来最高位.
意大利公债收益率在周四公债标售前亦上涨,希腊周日的选举加剧了投资者的不安情绪.
市场对德债期货周一涨势进行获利了结,欧元区债信评级较高国家本周大量供应公债,也带给投资者在其他地方寻找高收益率的机会.
德债期货FGBLc1跌140个跳动点,至142.49,德国10年期公债收益率DE10YT=TWEB涨12.5个基点,至1.38%.
德国周三将标售50亿欧元10年期公债.
意大利财政部周一表示,将于6月14日标售多达45亿欧元三到五年期公债.
意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB涨13.5个基点,至6.17%.(完)
--编译 于春红;审校 李军
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*--中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。
路透东京3月1日 - 日本公债价格周三下跌，收益率曲线趋陡，因在日本央行昨日宣布调整购债操作后，超长期公债今日遭遇抛售。 指标10年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至0.060%，10年期日本公债期货 收跌0.11点至150.47。 日本央行周三在日债购买操作中减少短券的购买，上日央行甫宣布会进行调整，使其操作更加透明。 日本央行标购4,000亿日圆剩余期限在3-5年的公债，上次标购规模为 4,200亿日圆。该央行还标购3,200亿日圆剩余期限1-3年的日债，前次标 购规模为4,000亿日圆。 “他们降低短期公债的购买规模，之前已经预料到会这样，”柏瑞投 资(PineBridge Investments)驻东京固定收益投资部门主管Tadashi Mats ukawa表示。 “从市场反应来看，似乎一些人认为日本央行将缩减25年及以上期限 的公债购买规模，”他说。“个人认为，这种预期还有些为时尚早。” 20年期公债
路透台北3月1日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股卖超38.98亿台币，连两个交易日卖 超共计55.13亿台币；上交易日为卖超16.16亿台币。 三大法人今日合计卖超42.10亿台币，上交易日修正后为卖超16.45亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 3/1 -38.98 -42.10 本月累计 -38.98 -42.10 2017 2月 +492.99 +534.00r 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r 11月 -961.95