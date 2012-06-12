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货币新闻 | 2012年 6月 13日 星期三 00:56 BJT

〔EIA月报〕EIA上调今年非OPEC石油日产量增长预估

路透6月12日电---美国能源资料协会(EIA)周二将非OPEC国家2012年石油日产量预估较5月预估上调12万桶,至5,272万桶.

EIA将2013年非OPEC石油日产量预估上调25万桶,至5,391万桶.

EIA将2012年美国石油产量预估上调15万桶,至每日632万桶.

EIA预计,2012年飓风季将导致美国墨西哥湾地区石油日产量减少450万桶,天然气日产量减少95亿立方英尺.(完)

--编译 母红;审校 李军

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