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债券 | 2012年 6月 13日 星期三 01:17 BJT

〔标题新闻〕英央行应考虑缓解信贷紧张措施,监管者应容许银行动用流动性缓冲放贷-塔克

BOE为英国央行

塔克为英国央行副总裁塔克

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