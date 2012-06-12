〔英国债市〕英债期货追随德债跌势大幅下跌,但表现仍优于德债

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
*--中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。
路透伦敦6月12日电---英国公债期货周二虽然大幅下跌,但表现仍优于德债.获利了结、标售在即及德国对欧元区危机曝险的忧虑日益升温,共同拖累德债走跌.
6月英债期货FLGM2收低52个跳动点,结算价报119.27.可比德债走跌141个跳动点.
市场对德债期货周一涨势进行获利了结,多个欧元区债信评级较高国家本周大量供应公债,也带给投资者在其他地方寻找高收益率的机会.
3A评级的欧洲金融稳定机构(EFSF)给25年期银团债券销售进行了定价,德国周三将标售50亿欧元10年期公债.
"若欧洲最终获救,德国将不得不为此买单,本质上德国将承担更多金融负担上的责任,在这种情形下,意味着至少德债收益率将上升,"法国巴黎银行英债策略师Shahid Ladha表示.
"因此在这一背景下,购入英债能提供很大的保护."
他还补充道,英债还受到英国央行8月祭出更多量化宽松资产购买行动这一可能性的支撑.
47.5亿英镑、票息1%、2017年到期的新债标售表现疲弱,亦令英债承压.投标倍数为偏低的1.28倍,平均得标利率与最高利率差距(tail)为1.2个基点[ID:nSB1604704],令预期标售将迎来良好买需的分析师失望.
策略师称,五年期英债收益率较低,以及五年期英债标售的频率,可能挫伤了投资者周二购买的积极性.下一次同样期限的券种标售将在7月4日.
现货市场方面,10年期英债收益率GB10YT=RR上涨五个基点,报1.703%,较德债利差收窄大约七个基点,报27个基点.(完)
--编译 兰秀娟;审校 利棣儿
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
*--中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。
路透东京3月1日 - 日本公债价格周三下跌，收益率曲线趋陡，因在日本央行昨日宣布调整购债操作后，超长期公债今日遭遇抛售。 指标10年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至0.060%，10年期日本公债期货 收跌0.11点至150.47。 日本央行周三在日债购买操作中减少短券的购买，上日央行甫宣布会进行调整，使其操作更加透明。 日本央行标购4,000亿日圆剩余期限在3-5年的公债，上次标购规模为 4,200亿日圆。该央行还标购3,200亿日圆剩余期限1-3年的日债，前次标 购规模为4,000亿日圆。 “他们降低短期公债的购买规模，之前已经预料到会这样，”柏瑞投 资(PineBridge Investments)驻东京固定收益投资部门主管Tadashi Mats ukawa表示。 “从市场反应来看，似乎一些人认为日本央行将缩减25年及以上期限 的公债购买规模，”他说。“个人认为，这种预期还有些为时尚早。” 20年期公债
路透台北3月1日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股卖超38.98亿台币，连两个交易日卖 超共计55.13亿台币；上交易日为卖超16.16亿台币。 三大法人今日合计卖超42.10亿台币，上交易日修正后为卖超16.45亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 3/1 -38.98 -42.10 本月累计 -38.98 -42.10 2017 2月 +492.99 +534.00r 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r 11月 -961.95