〔英国债市〕英债期货追随德债跌势大幅下跌,但表现仍优于德债

路透伦敦6月12日电---英国公债期货周二虽然大幅下跌,但表现仍优于德债.获利了结、标售在即及德国对欧元区危机曝险的忧虑日益升温,共同拖累德债走跌.

6月英债期货FLGM2收低52个跳动点,结算价报119.27.可比德债走跌141个跳动点.

市场对德债期货周一涨势进行获利了结,多个欧元区债信评级较高国家本周大量供应公债,也带给投资者在其他地方寻找高收益率的机会.

3A评级的欧洲金融稳定机构(EFSF)给25年期银团债券销售进行了定价,德国周三将标售50亿欧元10年期公债.

"若欧洲最终获救,德国将不得不为此买单,本质上德国将承担更多金融负担上的责任,在这种情形下,意味着至少德债收益率将上升,"法国巴黎银行英债策略师Shahid Ladha表示.

"因此在这一背景下,购入英债能提供很大的保护."

他还补充道,英债还受到英国央行8月祭出更多量化宽松资产购买行动这一可能性的支撑.

47.5亿英镑、票息1%、2017年到期的新债标售表现疲弱,亦令英债承压.投标倍数为偏低的1.28倍,平均得标利率与最高利率差距(tail)为1.2个基点[ID:nSB1604704],令预期标售将迎来良好买需的分析师失望.

策略师称,五年期英债收益率较低,以及五年期英债标售的频率,可能挫伤了投资者周二购买的积极性.下一次同样期限的券种标售将在7月4日.

现货市场方面,10年期英债收益率GB10YT=RR上涨五个基点,报1.703%,较德债利差收窄大约七个基点,报27个基点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 利棣儿

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