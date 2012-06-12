〔欧洲股市〕交投震荡终场收高,但欧债危机忧虑持续令升幅受限

* FTSEurofirst 300指数收升0.7%,交易日走势震荡

* 股市升幅因仍然担忧西班牙及希腊债务危机而受限

* 欧洲央行称将准备采取行动;臆测投资人资产配置转向股票

路透伦敦6月12日电---欧洲股市周二收高,交易日走势震荡,由德国和法国股市领涨,但对西班牙和希腊债务危机的忧虑犹在,导致许多投资人持有现金和规避股票.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.7%,报990.18点,此为逾两周来的最高收位.

该指数盘中一度最多下跌0.3%,至980.14点的日内低位,因西班牙10年期公债收益率(殖利率)触及及欧元面世来的最高水平,因担忧该国银行业救助计划.

之后欧洲股市上涨,受助于欧洲央行副总裁冈斯坦西欧的言论.他向路透表示,如果欧元区情势进一步恶化,欧洲央行将采取行动.

德国股市DAX指数.GDAXI收升0.33%,报6,161.24点;法国CAC-40指数.FCHI上涨0.14%,报3,046.91点.

英国富时100指数.FTSE收高0.76%,报5,473.74点.

CSS Investments分析师Ravi Lockyer说,近几天他已在德法两国股市买入股票,特别是法国股票.

"我颇为青睐法国股票.我认为价格已相当便宜.跌幅过大,而且过急,"他补充说,已买入法国金融股和能源股.

交易商也指出,有关一些投资人将资金从避险公债转向股票的资产配置臆测扶助欧洲股市上涨.

不过他们表示,欧洲股市本周不太可能大幅上升,因西班牙债务问题及希腊政治僵局的不确定性犹在.希腊大选在6月17日举行.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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