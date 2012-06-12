版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 13日 星期三 02:07 BJT

〔美国能源〕6月8日止当周汽油需求较前周下降0.5%--SpendingPulse

路透纽约6月12日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,最近一周美国零售汽油需求下降,因为经济前景黯淡令燃料消费承压.

万事达卡称,截至6月8日一周美国汽油需求较之前一周下降0.5%,较上年同期下滑3.5%.

美国零售汽油均价较上年同期下滑4.5%,至每加仑3.58美元,较之前一周下跌了0.05美元.

该报告称,在4月6日当周触及3.94美元高位以来,汽油零售价已累计跌0.36美元.

该机构称,美国汽油需求四周移动均值较上年同期下降1.9%,为连续第64周下降.(完)

--编译 于春红;审校 李军

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐