〔纽约期市〕阿拉比卡咖啡期货创两年低位,可可期货跳升

标题新闻：马来西亚1月出口料连增三月同比增15.0%，创2015年10月以来最快增速--路透调查
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路透纽约/伦敦6月12日电---阿拉比卡咖啡期货周二跌至两年来最低位,因为供应充沛,以及源自欧元区债务危机的风险厌恶情绪令咖啡市场处于防御状态.
可可期货以强有力的升势收盘,原糖期货走软,不过近月合约较远月合约升水走阔,因为降雨中断最大出产国巴西的收割.
洲际交易所(ICE)-9月阿拉比卡咖啡期货KCc2跌1.35美分,收报每磅1.5535美元,盘中一度跌至1.548美元,即该指标次月合约2010年6月中旬以来的最低位.
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货小幅走软,9月合约LRCc2仅下跌1美元,收报每吨2,070美元.
咖啡容易受到欧元区债务危机导致的令人窒息的宏观环境,以及美国和中国经济成长放缓所带来的冲击.美国和中国是全球经济最大的两个驱动力.
ICE阿拉比卡咖啡一直是2012年表现最差劲的大宗商品市场之一,今年迄今阿拉比卡咖啡价格已累计下跌约三分之一.
罗布斯塔咖啡方面,越南咖啡库存较少一直令价格高位运行,令出口商难以为新交易筹集到咖啡豆.
咖啡买家已转向从印尼的丰产中购买咖啡豆.
ICE原糖期货下跌,不过近月合约升水走阔,因为市场关注点仍落在巴西收成前景下降,以及出口延缓上.
7月原糖期货SBc1下跌0.11美分,收报每磅20.36美分.伦敦8月白糖期货LSUc1下滑7.20美元,或1.2%,结算价报每吨580.30美元.
可可期货上涨,因为市场继续收复几周前急速下跌所录得的失地.
ICE-9月可可期货CCc2大涨53美元,或2.4%,收报每吨2,231美元,盘中曾高见2,255美元.
Liffe-9月可可期货LCCc2攀升25英镑,或逾1.5%,收报每吨1,538英镑.(完)
--编译 兰秀娟;审校 李军
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0725GMT - * 欧元/美元亚洲时段在1.0550-90区间波动，欧洲市场开低报1.0538 * 利率走势分歧助力欧元下跌 (http://reut.rs/2m6nypC) * 美联储官员讲话提升3月加息机率 * 焦点现在转向美国数据，尤其是3月10日的非农就业报告 * 据称包括主权财富基金在内的中长期投资大户一直在逢低买入 (完) (编译 李爽 审校 于春红)