版本:
中国
市场报道 | 2012年 6月 13日 星期三 02:36 BJT

〔纽约期市〕阿拉比卡咖啡期货创两年低位,可可期货跳升

路透纽约/伦敦6月12日电---阿拉比卡咖啡期货周二跌至两年来最低位,因为供应充沛,以及源自欧元区债务危机的风险厌恶情绪令咖啡市场处于防御状态.

可可期货以强有力的升势收盘,原糖期货走软,不过近月合约较远月合约升水走阔,因为降雨中断最大出产国巴西的收割.

洲际交易所(ICE)-9月阿拉比卡咖啡期货KCc2跌1.35美分,收报每磅1.5535美元,盘中一度跌至1.548美元,即该指标次月合约2010年6月中旬以来的最低位.

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货小幅走软,9月合约LRCc2仅下跌1美元,收报每吨2,070美元.

咖啡容易受到欧元区债务危机导致的令人窒息的宏观环境,以及美国和中国经济成长放缓所带来的冲击.美国和中国是全球经济最大的两个驱动力.

ICE阿拉比卡咖啡一直是2012年表现最差劲的大宗商品市场之一,今年迄今阿拉比卡咖啡价格已累计下跌约三分之一.

罗布斯塔咖啡方面,越南咖啡库存较少一直令价格高位运行,令出口商难以为新交易筹集到咖啡豆.

咖啡买家已转向从印尼的丰产中购买咖啡豆.

ICE原糖期货下跌,不过近月合约升水走阔,因为市场关注点仍落在巴西收成前景下降,以及出口延缓上.

7月原糖期货SBc1下跌0.11美分,收报每磅20.36美分.伦敦8月白糖期货LSUc1下滑7.20美元,或1.2%,结算价报每吨580.30美元.

可可期货上涨,因为市场继续收复几周前急速下跌所录得的失地.

ICE-9月可可期货CCc2大涨53美元,或2.4%,收报每吨2,231美元,盘中曾高见2,255美元.

Liffe-9月可可期货LCCc2攀升25英镑,或逾1.5%,收报每吨1,538英镑.(完)

--编译 兰秀娟;审校 李军

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐