美国各类经济指标总览--2012/6/12

标题新闻：马来西亚1月出口料连增三月同比增15.0%，创2015年10月以来最快增速--路透调查
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美国劳工部周二公布,美国5月进口物价较前月下降1.0%,预估为下降1.0%,出口物价较前月下滑0.4%.[ID:nEAPAC0DF2]
美国财政部周二公布,5月预算赤字为1,246亿美元,较上年同期高出逾一倍.路透预估5月预算赤字为1,250亿美元,美国2012财政年度迄今累积预算赤字为8,445亿美元,低于2011财年同期的累计预算赤字.[ID:nSB1605510]
当前值 前次值
失业率(%) 8.2(5月) 8.1(4月)
非农业就业岗位(万) 增加6.9(5月) 增加7.7(4月修正值)
平均时薪(%) +0.1(5月) +0.1(4月修正值)
消费者物价指数(CPI)(%) 持平(4月) +0.3(3月)
不包括食品和能源CPI(%) +0.2(4月) +0.2(3月)
实质所得(%) 持平(4月) -0.4(3月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) -0.2(4月) 持平(3月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.2(4月) +0.3(3月)
国内生产总值(GDP)(%) +1.9(第一季修正值) +2.2(第一季初值)
GDP平减指数(%) +1.7(第一季修正值) +1.5(第一季初值)
零售销售(%) +0.1(4月) +0.7(3月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差500.6(4月) 逆差526.2(3月修正值)
雇佣成本(%) +0.4(第一季) +0.5(第四季)
工业生产(%) +1.1(4月) -0.6(3月修正值)
产能利用率(%) 79.2(4月) 78.4(3月修正值)
初请失业金人数(万人) 37.7(6月2日当周) 38.9(5月26日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 赤字1,246(5月) 盈余591.2(4月)
领先指标(%) -0.1(4月) +0.3(3月修正值)
个人所得(%) +0.2(4月) +0.4(3月修正值)
个人消费支出(PCE)物价(%) 持平(4月) +0.2(3月修正值)
消费者信贷(亿美元) 增加65(4月) 增加124(3月修正值)
企业库存(%) +0.3(3月) +0.6(2月修正值)
建筑支出(%) +0.3(4月) +0.3(3月修正值)
消费者信心 64.9(5月) 68.7(4月修正值)
房屋开工(万户) 71.1(4月) 69.9(3月修正值)
建筑许可(万户) 71.5(4月) 76.9(3月修正值)
成屋销售(万户) 462(4月) 447(3月修正值)
新屋销售(万户) 34.3(4月) 33.2(3月修正值)
工厂订单(%) -0.6(4月) -2.1(3月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) 持平(4月修正值) -3.7(3月修正值)
供应管理协会非制造业指数 53.7(5月) 53.5(4月)
供应管理协会制造业指数 53.5(5月) 54.8(4月)
趸售(批发)库存(%) +0.6(4月) +0.3(3月)
进口物价(%) -1.0(5月) 持平(4月修正值)
出口物价(%) -0.4(5月) +0.4(4月修正值)
单位劳工成本(%) +2.0(第一季初值) +2.7(第四季修正值)
非农业生产率(%) -0.9%(第一季修正值) +1.2(第四季修正值)
经常账(亿美元) 赤字1,241.1 赤字1,076.3
(第四季初值) (第三季修正值)(完)
--整理 王洋/利棣儿;审校 于春红
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* 10年券随着美债殖利率收升，终止连三跌 * 尾盘短多出场，殖利率收盘创逾一周新高 * 短线不脱美债牵引，估1.15%上方买盘进驻 * 明日106/4殖利率交易区间料在1.10-1.15% 路透台北3月1日 - 台湾10年期公债106/4殖利率周三收升，终止连三跌走势。交易员称，受 美债殖利率于日本东京进一步冲高影响，尾盘触动短线多单停利出场，促殖利率开高收高并创逾一周新高。 他们表示，早盘10年券随美债殖利率弹升而开高，但上半场仍能守稳在1.10%以下；惟随着美债殖利率再 攻高，台债大笔卖单敲出致殖利率突破1.1%大关，最高冲至1.1240%。 〞早上十点之前还满有撑的，下半场有人落跑了，大概是这期标到的人算一算有赚，就先拔档走人，把殖 利带上来。〞一大型证券商交易员说。 他说，因下半场停利出部位的量不小，促使殖利率弹破1.11%，短线观察美债动向，美债殖利率明天若继 续往上，台债还是有往上压力，〞手上有部位的见好就收，这是满聪明的做法，因为美债还存在不确定性。〞 一大型银行交易员则称，受美债
0725GMT - * 欧元/美元亚洲时段在1.0550-90区间波动，欧洲市场开低报1.0538 * 利率走势分歧助力欧元下跌 (http://reut.rs/2m6nypC) * 美联储官员讲话提升3月加息机率 * 焦点现在转向美国数据，尤其是3月10日的非农就业报告 * 据称包括主权财富基金在内的中长期投资大户一直在逢低买入 (完) (编译 李爽 审校 于春红)