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市场报道 | 2012年 6月 13日 星期三 05:37 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收跌,受累于技术性抛售和作物生长报告

路透芝加哥6月12日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二1815 GMT场内交易收盘时走低,受累于CBOT指标合约跌穿位于50日移动均线处的一关键支撑位后引发的一波技术性卖盘.

政府冬麦产量预估高于市场预期,以及季节性收割压力也令小麦期价承压.

美国农业部周二上午发表的数据预期,美国冬小麦产量为16.84亿蒲式耳,高于16.39亿蒲式耳的市场平均预估,较5月预估少1,000万蒲式耳.

农业部还下调了美国旧作和新作小麦期末库存预估.旧作小麦期末库存料为7.28亿蒲式耳,低于7.53亿蒲式耳的预期.新作期末库存预计为6.94亿蒲式耳,低于7.14亿蒲式耳的分析师平均预期.

美国农业部周一下午公布的数据显示,截至6月10日,美国冬小麦收割率为35%,五年均值为9%.

指标CBOT-7月小麦期货WN2收跌14-1/2美分,收报每蒲式耳6.16美元.

CBOT小麦预估成交量为169,251口.(完)

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--编译 母红;审校 于春红

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