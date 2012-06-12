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市场报道 | 2012年 6月 13日 星期三 05:36 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,受天气和USDA库存数据打压

路透6月12日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收跌,因美国农业部(USDA)公布利空的库存数据,及预期美国玉米种植天气转好.

USDA在周二公布的6月供需报告中,预期美国旧作玉米结转库存为8.51亿蒲式耳,和5月时的预估一样,高于分析师平均预估的8.21亿蒲式耳.

USDA预期美国新作玉米结转库存为18.81亿蒲式耳,和5月时的预估一样,高于分析师平均预估的17.5亿蒲式耳.

一农业气象学家表示,美国玉米和大豆作物的天气料将改善,预期未来两周的降雨将多于之前的预期.

"伊利诺斯州南部和密苏里州天气将较昨日预期的更湿润,降雨量将达0.25-1.00英寸,"MDA EarthSat Weather气象学家Kyle Tapley说."未来几天中西部地区料将干燥,但周四和周五北部可能有充份降雨,降雨量将达0.50-2.00英寸."

7月玉米合约仍处于所有关键移动均线下方.九日相对强弱指标(RSI)为48.

7月较12月玉米合约溢价为61-3/4美分.

7月玉米合约CN2收低8美分,结算价报5.84美元.

今日CBOT玉米预估成交量为370,069口.(完)

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--编译 利棣儿;审校 李军

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