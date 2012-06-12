〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,因美农业部下调库存预估

标题新闻：马来西亚1月出口料连增三月同比增15.0%，创2015年10月以来最快增速--路透调查
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路透6月12日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收升,交易商说,此前美国农业部(USDA)下调美国大豆库存预估.
近月7月大豆合约SN2的升幅最大,此前USDA将其2011/12年旧作大豆结转库存预估下调至1.75亿蒲式耳,较5月预估减少3,500万蒲式耳,且低于市场平均预估的1.89亿蒲式耳.
USDA也将2012/13年美国大豆结转库存预估下调500万蒲式耳,至1.4亿蒲式耳,略低于市场平均预估的1.43亿蒲式耳.
近月大豆合约Sc1盘中触及每蒲式耳14.49-1/4美元的日内高位,此为近月大豆合约自5月17日触及14.50美元以来的最高价.
豆粕合约创合约新高,包括近月7月豆粕合约SMN2和12月豆粕合约SMZ2.近月豆粕合约SMc1触及每短吨439.90美元,此为近月豆粕合约近四年来最高价.
远月大豆合约升幅受限,因玉米下跌,及预期美国中西部天气将改善,料未来两周降雨量将多于之前的预估.
阿根廷农户计划周二晚上结束维期一周的罢售行动.罢售上周开始,因农户对降低利润的农业政策及布宜诺斯艾利斯省最近实施的加税感到愤怒.
油世界分析师称,2012年余下时间料大豆价格仍然坚挺,因为美国出口强劲,但大豆价格可能因南美2013年产量上升而受压.
油世界称,在2012/2013年,全球豆粕出产和需求很可能增加,刺激全球豆粕出口增加200万吨.
CBOT-7月大豆期货SN2收升10-1/4美分,报14.35美元.
7月豆粕合约SMN2上涨5美元,收报每短吨443美元.7月豆油合约BON2下跌0.02美分,报每磅49.72美分.
今日大豆预估成交量为256,942口;豆粕预估成交量为90,426口,豆油成交量为155,398口.
以下为CBOT农产品期货在1854GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
---------------------------------------------------------
CBOT玉米Cc1 584.00 -8.00 -1.4% -9.7%
CBOT大豆Sc1 1435.00 10.25 0.7% 19.7%
CBOT豆粕SMc1 433.00 5.00 1.2% 39.9%
CBOT豆油BOc1 49.72 -0.02 0.0% -4.5%
CBOT小麦Wc1 616.00 -14.50 -2.3% -5.6%
CBOT稻米RRc1 1410.00 4.50 0.3% -3.5%
EU小麦BL2H0 206.25 -3.50 -1.7% 1.9%
NYMEX原油期货CLc1 83.36 0.65 0.8% -15.7%
道琼工业指数.DJI 12,528 117 0.9% 2.5%
现货金XAU= 1606.19 11.24 0.7% 2.7%
欧元/美元EUR= 1.2493 0.0028 0.2% -3.5%
美元指数.DXY 82.4490 -0.0660 -0.1% 2.8%
波罗的海
干散货指数.BADI 893 9 1.0% -48.6%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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* 10年券随着美债殖利率收升，终止连三跌 * 尾盘短多出场，殖利率收盘创逾一周新高 * 短线不脱美债牵引，估1.15%上方买盘进驻 * 明日106/4殖利率交易区间料在1.10-1.15% 路透台北3月1日 - 台湾10年期公债106/4殖利率周三收升，终止连三跌走势。交易员称，受 美债殖利率于日本东京进一步冲高影响，尾盘触动短线多单停利出场，促殖利率开高收高并创逾一周新高。 他们表示，早盘10年券随美债殖利率弹升而开高，但上半场仍能守稳在1.10%以下；惟随着美债殖利率再 攻高，台债大笔卖单敲出致殖利率突破1.1%大关，最高冲至1.1240%。 〞早上十点之前还满有撑的，下半场有人落跑了，大概是这期标到的人算一算有赚，就先拔档走人，把殖 利带上来。〞一大型证券商交易员说。 他说，因下半场停利出部位的量不小，促使殖利率弹破1.11%，短线观察美债动向，美债殖利率明天若继 续往上，台债还是有往上压力，〞手上有部位的见好就收，这是满聪明的做法，因为美债还存在不确定性。〞 一大型银行交易员则称，受美债
0725GMT - * 欧元/美元亚洲时段在1.0550-90区间波动，欧洲市场开低报1.0538 * 利率走势分歧助力欧元下跌 (http://reut.rs/2m6nypC) * 美联储官员讲话提升3月加息机率 * 焦点现在转向美国数据，尤其是3月10日的非农就业报告 * 据称包括主权财富基金在内的中长期投资大户一直在逢低买入 (完) (编译 李爽 审校 于春红)