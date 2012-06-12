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市场报道 | 2012年 6月 13日 星期三 05:39 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,因美农业部下调库存预估

路透6月12日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收升,交易商说,此前美国农业部(USDA)下调美国大豆库存预估.

近月7月大豆合约SN2的升幅最大,此前USDA将其2011/12年旧作大豆结转库存预估下调至1.75亿蒲式耳,较5月预估减少3,500万蒲式耳,且低于市场平均预估的1.89亿蒲式耳.

USDA也将2012/13年美国大豆结转库存预估下调500万蒲式耳,至1.4亿蒲式耳,略低于市场平均预估的1.43亿蒲式耳.

近月大豆合约Sc1盘中触及每蒲式耳14.49-1/4美元的日内高位,此为近月大豆合约自5月17日触及14.50美元以来的最高价.

豆粕合约创合约新高,包括近月7月豆粕合约SMN2和12月豆粕合约SMZ2.近月豆粕合约SMc1触及每短吨439.90美元,此为近月豆粕合约近四年来最高价.

远月大豆合约升幅受限,因玉米下跌,及预期美国中西部天气将改善,料未来两周降雨量将多于之前的预估.

阿根廷农户计划周二晚上结束维期一周的罢售行动.罢售上周开始,因农户对降低利润的农业政策及布宜诺斯艾利斯省最近实施的加税感到愤怒.

油世界分析师称,2012年余下时间料大豆价格仍然坚挺,因为美国出口强劲,但大豆价格可能因南美2013年产量上升而受压.

油世界称,在2012/2013年,全球豆粕出产和需求很可能增加,刺激全球豆粕出口增加200万吨.

CBOT-7月大豆期货SN2收升10-1/4美分,报14.35美元.

7月豆粕合约SMN2上涨5美元,收报每短吨443美元.7月豆油合约BON2下跌0.02美分,报每磅49.72美分.

今日大豆预估成交量为256,942口;豆粕预估成交量为90,426口,豆油成交量为155,398口.

以下为CBOT农产品期货在1854GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 584.00 -8.00 -1.4% -9.7%

CBOT大豆Sc1 1435.00 10.25 0.7% 19.7%

CBOT豆粕SMc1 433.00 5.00 1.2% 39.9%

CBOT豆油BOc1 49.72 -0.02 0.0% -4.5%

CBOT小麦Wc1 616.00 -14.50 -2.3% -5.6%

CBOT稻米RRc1 1410.00 4.50 0.3% -3.5%

EU小麦BL2H0 206.25 -3.50 -1.7% 1.9%

NYMEX原油期货CLc1 83.36 0.65 0.8% -15.7%

道琼工业指数.DJI 12,528 117 0.9% 2.5%

现货金XAU= 1606.19 11.24 0.7% 2.7%

欧元/美元EUR= 1.2493 0.0028 0.2% -3.5%

美元指数.DXY 82.4490 -0.0660 -0.1% 2.8%

波罗的海

干散货指数.BADI 893 9 1.0% -48.6%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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