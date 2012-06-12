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市场报道 | 2012年 6月 13日 星期三 03:35 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉收跌,之前美农业部上调全球棉花期末库存预估

路透6月12日电---美国棉花期货周二收跌,分析师称,受累于投机性抛售.之前美国农业部供需报告将2012/13年全球棉花期末库存预估上调至创纪录水平.

农业部周二公布的月度供需报告预计,2012/13年(8月/7月)全球棉花期末库存为创纪录的7,451万包(每包480磅),较上月7,375万包的预估增加1.03%.

中国2012/13年期初库存从上月预估的2,458万包增加至2,733万包.中国库存目前占全球2012/13年期初库存6,732万包的逾40%.

洲际交易所(ICE)指标月12月期棉CTZ2跌0.45美分,收报68.84美分,盘中在67.96-69.50美分之间交投.

路透数据显示,周二成交量为略高于44,000口,较30日均值高出逾80%.

农业部报告公布之初,期棉价格大跌,但在收盘前压力缓解.

亚特兰大Knight Futures的高级棉花分析师Sharon Johnson表示,一旦市场人士认识到,中国库存仅供该国棉纺厂使用,上述数据对市场产生的影响将有所减弱.

Johnson和其他一些分析师表示,中国棉花库存是一把双刃剑.

一方面,从目前的规模来看对市场不利.但如果库存仅供国内厂家使用,则全球市场短期内不会受到影响.

中国在2012年持续买入棉花以补充国有库存.

美国农业部称,将中国2012/13年棉花进口预估从之前的1,400万包调降至1,350万包,将该国棉花总消费预估从4,100万包下调至4,000万包.

农业部预估全球2012/13棉花出口为3,695万包,之前的预估为3,762万包.全球2012/13年棉花消费预估从之前的1.0996亿包被下调至1.0901亿包.

分析师预计美国棉花数据对市场影响为中性,因产量保持在1,700万包不变.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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