〔纽约期市〕ICE期棉收跌,之前美农业部上调全球棉花期末库存预估

标题新闻：马来西亚1月出口料连增三月同比增15.0%，创2015年10月以来最快增速--路透调查
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透6月12日电---美国棉花期货周二收跌,分析师称,受累于投机性抛售.之前美国农业部供需报告将2012/13年全球棉花期末库存预估上调至创纪录水平.
农业部周二公布的月度供需报告预计,2012/13年(8月/7月)全球棉花期末库存为创纪录的7,451万包(每包480磅),较上月7,375万包的预估增加1.03%.
中国2012/13年期初库存从上月预估的2,458万包增加至2,733万包.中国库存目前占全球2012/13年期初库存6,732万包的逾40%.
洲际交易所(ICE)指标月12月期棉CTZ2跌0.45美分,收报68.84美分,盘中在67.96-69.50美分之间交投.
路透数据显示,周二成交量为略高于44,000口,较30日均值高出逾80%.
农业部报告公布之初,期棉价格大跌,但在收盘前压力缓解.
亚特兰大Knight Futures的高级棉花分析师Sharon Johnson表示,一旦市场人士认识到,中国库存仅供该国棉纺厂使用,上述数据对市场产生的影响将有所减弱.
Johnson和其他一些分析师表示,中国棉花库存是一把双刃剑.
一方面,从目前的规模来看对市场不利.但如果库存仅供国内厂家使用,则全球市场短期内不会受到影响.
中国在2012年持续买入棉花以补充国有库存.
美国农业部称,将中国2012/13年棉花进口预估从之前的1,400万包调降至1,350万包,将该国棉花总消费预估从4,100万包下调至4,000万包.
农业部预估全球2012/13棉花出口为3,695万包,之前的预估为3,762万包.全球2012/13年棉花消费预估从之前的1.0996亿包被下调至1.0901亿包.
分析师预计美国棉花数据对市场影响为中性,因产量保持在1,700万包不变.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 10年券随着美债殖利率收升，终止连三跌 * 尾盘短多出场，殖利率收盘创逾一周新高 * 短线不脱美债牵引，估1.15%上方买盘进驻 * 明日106/4殖利率交易区间料在1.10-1.15% 路透台北3月1日 - 台湾10年期公债106/4殖利率周三收升，终止连三跌走势。交易员称，受 美债殖利率于日本东京进一步冲高影响，尾盘触动短线多单停利出场，促殖利率开高收高并创逾一周新高。 他们表示，早盘10年券随美债殖利率弹升而开高，但上半场仍能守稳在1.10%以下；惟随着美债殖利率再 攻高，台债大笔卖单敲出致殖利率突破1.1%大关，最高冲至1.1240%。 〞早上十点之前还满有撑的，下半场有人落跑了，大概是这期标到的人算一算有赚，就先拔档走人，把殖 利带上来。〞一大型证券商交易员说。 他说，因下半场停利出部位的量不小，促使殖利率弹破1.11%，短线观察美债动向，美债殖利率明天若继 续往上，台债还是有往上压力，〞手上有部位的见好就收，这是满聪明的做法，因为美债还存在不确定性。〞 一大型银行交易员则称，受美债
0725GMT - * 欧元/美元亚洲时段在1.0550-90区间波动，欧洲市场开低报1.0538 * 利率走势分歧助力欧元下跌 (http://reut.rs/2m6nypC) * 美联储官员讲话提升3月加息机率 * 焦点现在转向美国数据，尤其是3月10日的非农就业报告 * 据称包括主权财富基金在内的中长期投资大户一直在逢低买入 (完) (编译 李爽 审校 于春红)