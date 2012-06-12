〔美国债市〕公债价格下跌,投资者为较长期公债标售做准备

路透纽约6月12日电---美国公债价格周二下跌,投资者为周三和周四较长期公债标售做准备.继今日三年期公债标售买需相对疲弱且价格有所折让后,美债跌势加剧.

美国财政部周二标售了320亿美元三年期公债,得标利率为0.387%,较标售前该年期券种的交易水平高出0.4个基点,为2011年2月以来最大幅度的折让.

包括外国央行在内的间接投标比例为27%,亦创美国财政部2008年11月重新开始标售三年期公债以来最低水平.

"此次标售比我预想的要疲弱,我预计短债从目前水准不会再大涨,"Cantor Fitzgerald的利率策略师Justin Lederer表示.

三年期公债标售的疲势可能意味着,本周较长期公债标售得标利率将需进一步上扬.美国财政部周三将标售210亿美元10年期公债,周四将标售130亿美元30年期公债.

"我们在根据消息面风险交投,因此人们会对公债标售持非常谨慎的态度,"Lederer称,"我的确认为存在对美债的买盘,特别是当收益率再次升高之际."

Lederer称,交易员们可能会利用公债标售前美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三回购10年期公债的机会,减少对10年期公债的持有量.

周三公债标售两小时前,美联储将在1500 GMT最多购买55亿美元2020-2022年到期的公债,这是美联储扭转操作的一部分.

交易商周二预计,10年期公债标售的得标利率US10YTWI=TWEB将在大约1.67%,这将是纪录低位.

对避险美债的买需令公债市场跌势有所缓解,因为人们仍旧担心,欧元区债务危机会蔓延至包括意大利在内的更大的成员国.

美债近几周受益于投资者弃德债转持美债,因为人们担心于德国对较疲弱欧元区成员国的敞口,而且美债提供了相对较高的收益率.

"考虑到德国未来可能牵扯到在欧洲的信贷,部分投资者宁愿持有美债敞口,而不愿持有德债敞口,"Gleacher & Co利率主管Russ Certo表示.Certo称,一个大型日本账户在隔夜市场上正在进行这样的转换.

10年期美债较10年期德债的利差已压缩至约20个基点,两周前为40个基点.

投资者目前大多关注周日希腊大选,此次大选可能会决定希腊是否仍留在欧元区.

Certo称,鉴于美债收益率处在接近纪录低位的水平,而且许多持有空仓的投资者已经回补,如果负面消息没有预想的多,收益率就愈加有可能会意外跳涨.

他说,"现在的背景是,投资界可能一直在关注于市场的病况,而没有关注于总体支撑市况的事件发生的可能性."

这种情况的潜在催化剂可能是欧洲方面出现比当前预想的更为正面的结果,或者美联储下周开会时不会像当前许多人所预计的宣布新的量化宽松政策.

10年期公债最新下跌24/32,收益率报1.67%,高于周一尾盘的1.59%.30年期公债US30YT=RR上涨1-15/32,收益率报2.78%,高于周一尾盘的2.71%.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-29/32 (-02/32) 0.294

五年期公债US5YT=RR 99-13/32 (-10/32) 0.747

10年期公债US10YT=RR 100-25/32 (-24/32) 1.666

30年期公债US30YT=RR 104-18/32 (-1-15/32) 2.775(完)

--编译 兰秀娟;审校 李军

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