〔美国债市〕公债价格下跌,投资者为较长期公债标售做准备

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
*--中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。
路透纽约6月12日电---美国公债价格周二下跌,投资者为周三和周四较长期公债标售做准备.继今日三年期公债标售买需相对疲弱且价格有所折让后,美债跌势加剧.
美国财政部周二标售了320亿美元三年期公债,得标利率为0.387%,较标售前该年期券种的交易水平高出0.4个基点,为2011年2月以来最大幅度的折让.
包括外国央行在内的间接投标比例为27%,亦创美国财政部2008年11月重新开始标售三年期公债以来最低水平.
"此次标售比我预想的要疲弱,我预计短债从目前水准不会再大涨,"Cantor Fitzgerald的利率策略师Justin Lederer表示.
三年期公债标售的疲势可能意味着,本周较长期公债标售得标利率将需进一步上扬.美国财政部周三将标售210亿美元10年期公债,周四将标售130亿美元30年期公债.
"我们在根据消息面风险交投,因此人们会对公债标售持非常谨慎的态度,"Lederer称,"我的确认为存在对美债的买盘,特别是当收益率再次升高之际."
Lederer称,交易员们可能会利用公债标售前美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三回购10年期公债的机会,减少对10年期公债的持有量.
周三公债标售两小时前,美联储将在1500 GMT最多购买55亿美元2020-2022年到期的公债,这是美联储扭转操作的一部分.
交易商周二预计,10年期公债标售的得标利率US10YTWI=TWEB将在大约1.67%,这将是纪录低位.
对避险美债的买需令公债市场跌势有所缓解,因为人们仍旧担心,欧元区债务危机会蔓延至包括意大利在内的更大的成员国.
美债近几周受益于投资者弃德债转持美债,因为人们担心于德国对较疲弱欧元区成员国的敞口,而且美债提供了相对较高的收益率.
"考虑到德国未来可能牵扯到在欧洲的信贷,部分投资者宁愿持有美债敞口,而不愿持有德债敞口,"Gleacher & Co利率主管Russ Certo表示.Certo称,一个大型日本账户在隔夜市场上正在进行这样的转换.
10年期美债较10年期德债的利差已压缩至约20个基点,两周前为40个基点.
投资者目前大多关注周日希腊大选,此次大选可能会决定希腊是否仍留在欧元区.
Certo称,鉴于美债收益率处在接近纪录低位的水平,而且许多持有空仓的投资者已经回补,如果负面消息没有预想的多,收益率就愈加有可能会意外跳涨.
他说,"现在的背景是,投资界可能一直在关注于市场的病况,而没有关注于总体支撑市况的事件发生的可能性."
这种情况的潜在催化剂可能是欧洲方面出现比当前预想的更为正面的结果,或者美联储下周开会时不会像当前许多人所预计的宣布新的量化宽松政策.
10年期公债最新下跌24/32,收益率报1.67%,高于周一尾盘的1.59%.30年期公债US30YT=RR上涨1-15/32,收益率报2.78%,高于周一尾盘的2.71%.
-----------------------1910GMT--------------------------
价格 变动 收益率%
两年期公债US2YT=RR 99-29/32 (-02/32) 0.294
五年期公债US5YT=RR 99-13/32 (-10/32) 0.747
10年期公债US10YT=RR 100-25/32 (-24/32) 1.666
30年期公债US30YT=RR 104-18/32 (-1-15/32) 2.775(完)
--编译 兰秀娟;审校 李军
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
*--中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。
路透东京3月1日 - 日本公债价格周三下跌，收益率曲线趋陡，因在日本央行昨日宣布调整购债操作后，超长期公债今日遭遇抛售。 指标10年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至0.060%，10年期日本公债期货 收跌0.11点至150.47。 日本央行周三在日债购买操作中减少短券的购买，上日央行甫宣布会进行调整，使其操作更加透明。 日本央行标购4,000亿日圆剩余期限在3-5年的公债，上次标购规模为 4,200亿日圆。该央行还标购3,200亿日圆剩余期限1-3年的日债，前次标 购规模为4,000亿日圆。 “他们降低短期公债的购买规模，之前已经预料到会这样，”柏瑞投 资(PineBridge Investments)驻东京固定收益投资部门主管Tadashi Mats ukawa表示。 “从市场反应来看，似乎一些人认为日本央行将缩减25年及以上期限 的公债购买规模，”他说。“个人认为，这种预期还有些为时尚早。” 20年期公债
路透台北3月1日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股卖超38.98亿台币，连两个交易日卖 超共计55.13亿台币；上交易日为卖超16.16亿台币。 三大法人今日合计卖超42.10亿台币，上交易日修正后为卖超16.45亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 3/1 -38.98 -42.10 本月累计 -38.98 -42.10 2017 2月 +492.99 +534.00r 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r 11月 -961.95