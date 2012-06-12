〔全球金市〕金价收高,受益于实货需求及欧债危机的不确定性

* 在近期金价回落后实货需求强劲

* 围绕欧债危机的不确定性提振了黄金买盘

* 市场关注:美国周三将公布生产者物价指数(PPI)

路透纽约6月12日电---金价周二连续第三个交易日上涨,黄金实货买盘及与欧债危机不确定性相关的多头押注累积帮助金价从早盘跌势中反弹.

黄金追随美国股市和欧元涨势,一些投资者称欧洲对西班牙银行业的金援数额太小.

欧债危机恶化的迹象,西班牙公债收益率上升及希腊周日将举行选举,促使投资者到黄金中避险.一些投资人买入黄金,此前他们已消化了西班牙得到1,250亿美元救助的计划,该计划为市场带来更多流动性.

"我们看到实货需求上升,每次金价跌破1,600美元关口,市场都得到良好支撑,"Vision Financial Markets金属交易主管David Meger称.

1832GMT时,现货金XAU=涨0.6%,至每盎司1,605.10美元,创下6月1日以来最大单日涨幅.

路透初步数据显示,美国纽约商品期货交易所(COMEX)-8月期金GCQ2结算价涨17美元,报每盎司1,613.80美元,成交量较30日均值低约40%.

今日稍早金价下跌,因数据显示,美国5月进口物价较前月下降1.0%,出口物价较前月下滑0.4%.[ID:nEAPAC0DF2]5月进口物价创下近两年来最大跌幅,显示全球商品需求放缓.但欧元/美元EUR=的短暂反弹,似乎激发了金价的涨势.

COMEX黄金期权场内交易商Jonathan Jossen称,对COMEX-7月期权有大量短期买兴,该合约将于两周后到期.

黄金获得紧张不安投资者的避险买盘支撑,此前奥地利财长称,意大利因其借贷成本较高可能需要金融救助,另外西班牙公债收益率升至欧元1999年面世以来最高位.

"西班牙、意大利和希腊是黄金应更有吸引力的三个因素,因为人们非常担心接下来将发生什么,"LOGIC Advisors合伙人Bill O'Neill称.

希腊周日举行大选也使欧元区防范欧债危机加剧的努力受到阻挠.一些人称,这可能将使全球金融市场一蹶不振,并推动金价下跌.

其他贵金属中,现货白银XAG=涨1%,报28.79美元,现货铂金XPT=升0.7%,至1,445.74美元,现货钯金XPD=上扬0.7%,报621.25美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCM2 1613.80 17.00 1.1 1586.40 1618.90 136,008

COMEX白银期货 SIK2 28.949 0.333 1.2 28.315 29.050 39,248

COMEX铂金期货 PLN2 1454.40 5.10 0.4 1423.90 1456.70 7,593

COMEX钯金期货 PAM2 624.25 -0.90 -0.1 615.05 626.25 1,787

现货金 XAU= 1605.10 10.15 0.6 1587.20 1617.40

现货银 XAG= 28.790 0.290 1.0 28.380 29.030

现货铂金 XPT= 1445.74 9.46 0.7 1428.25 1453.24

现货钯金 XPD= 621.25 4.20 0.7 617.43 623.75

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 于春红;审校 母红

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=