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亚洲 | 2012年 6月 13日 星期三 04:29 BJT

〔标题新闻〕阿联酋石油部长哈米利在抵达维也纳出席OPEC周四会议时称油市供应略为过剩

OPEC为石油输出国组织

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL9E8HB02X]

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