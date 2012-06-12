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市场报道 | 2012年 6月 13日 星期三 05:09 BJT

〔加拿大汇市〕加元/美元收高,因股市扬升及一些大宗商品上涨

路透多伦多6月12日电---加元兑美元周二上涨,受助于北美股市扬升,及包括美国原油和黄金在内的一些商品走强.

美国和加拿大股市均收升,扳回周一录得的大部份跌幅,当时投资人担忧欧洲救助西班牙银行业计划的有效性.周一加元也下跌.

"人们对西班牙银行业救助计划缺乏详情感到有点沮丧,但当所有事说到做到了,总比开空头支票要好,"RBC Capital Markets加拿大固定收益部主管及汇市策略师Mark Chandler说.

他说,北美股市走强和一些商品价格小幅上升也支持和资源相关的加元.美国原油和黄金价格均上升.

加元/美元收报1.0267加元,或0.9740美元,周一收报1.0312加元,或0.9697美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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