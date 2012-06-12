〔加拿大汇市〕加元/美元收高,因股市扬升及一些大宗商品上涨

标题新闻：马来西亚1月出口料连增三月同比增15.0%，创2015年10月以来最快增速--路透调查
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路透多伦多6月12日电---加元兑美元周二上涨,受助于北美股市扬升,及包括美国原油和黄金在内的一些商品走强.
美国和加拿大股市均收升,扳回周一录得的大部份跌幅,当时投资人担忧欧洲救助西班牙银行业计划的有效性.周一加元也下跌.
"人们对西班牙银行业救助计划缺乏详情感到有点沮丧,但当所有事说到做到了,总比开空头支票要好,"RBC Capital Markets加拿大固定收益部主管及汇市策略师Mark Chandler说.
他说,北美股市走强和一些商品价格小幅上升也支持和资源相关的加元.美国原油和黄金价格均上升.
加元/美元收报1.0267加元,或0.9740美元,周一收报1.0312加元,或0.9697美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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* 10年券随着美债殖利率收升，终止连三跌 * 尾盘短多出场，殖利率收盘创逾一周新高 * 短线不脱美债牵引，估1.15%上方买盘进驻 * 明日106/4殖利率交易区间料在1.10-1.15% 路透台北3月1日 - 台湾10年期公债106/4殖利率周三收升，终止连三跌走势。交易员称，受 美债殖利率于日本东京进一步冲高影响，尾盘触动短线多单停利出场，促殖利率开高收高并创逾一周新高。 他们表示，早盘10年券随美债殖利率弹升而开高，但上半场仍能守稳在1.10%以下；惟随着美债殖利率再 攻高，台债大笔卖单敲出致殖利率突破1.1%大关，最高冲至1.1240%。 〞早上十点之前还满有撑的，下半场有人落跑了，大概是这期标到的人算一算有赚，就先拔档走人，把殖 利带上来。〞一大型证券商交易员说。 他说，因下半场停利出部位的量不小，促使殖利率弹破1.11%，短线观察美债动向，美债殖利率明天若继 续往上，台债还是有往上压力，〞手上有部位的见好就收，这是满聪明的做法，因为美债还存在不确定性。〞 一大型银行交易员则称，受美债
0725GMT - * 欧元/美元亚洲时段在1.0550-90区间波动，欧洲市场开低报1.0538 * 利率走势分歧助力欧元下跌 (http://reut.rs/2m6nypC) * 美联储官员讲话提升3月加息机率 * 焦点现在转向美国数据，尤其是3月10日的非农就业报告 * 据称包括主权财富基金在内的中长期投资大户一直在逢低买入 (完) (编译 李爽 审校 于春红)