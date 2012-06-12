〔金属期市〕期铜收跌,交易商因紧张不安而离场观望

标题新闻：马来西亚1月出口料连增三月同比增15.0%，创2015年10月以来最快增速--路透调查
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* 期铜回落,表现不及走强的欧元和上涨的股市
* COMEX波动性指数触及12月以来高位
* 希腊大选前投资者仍保持谨慎
路透纽约/伦敦6月12日电---期铜周二小幅走低,周一大涨后在平盘上下游走,交易商称,对西班牙救助计划的新担忧令反复不定的投资者在希腊大选前离场观望.
在近几日大幅震荡后,价格走势回稳,交易商消化了来自中国的相互矛盾的信号,中国央行自全球经济危机以来首次降息,以及令人鼓舞的进口数据显示5月进口增长近12%.
面对这些阻力,加之在西班牙公债收益率触及纪录高位后,对欧元区危机扩散的担忧重燃,交易商倾向于离场观望,因担忧对工业金属的需求正在减弱.
其他商品市场走势可谓大起大落,油价重挫至16个月低位,黄金则因避险需求而成为今日的大赢家.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收跌约25美元,或0.33%,报每吨7,395.5美元,周一铜价攀升1.7%,录得4月中以来的最大单日升幅
COMEX-7月合约HGN2回落0.22美分,收报每磅3.3355美元,盘中未能升穿3.36美元.
交易商称,期铜在3.30美元附近寻获一定的技术支撑,但如果市场状况恶化,将在技术毫无阻力的情况下跌至3.05美元.
低成交量和紧张不安的市场人气将波动性指标推升至12月中以来首见的水平.
交易商表示,北美实货市场的表现较衍生品市场更为淡静,消费者满足于已有的少量库存,在夏季传统需求放缓季来临前按需买入.
在6月17日希腊大选前投资者态度谨慎,此次大选将决定希腊和整个欧元区的未来.
除期锡外,其他金属走低.三个月期锡CMSN3在场内交易中收报每吨19,600美元,高于周一收盘价19,500美元.
三个月期锌CMZN3从周一收盘价每吨1,890美元跌至1,882美元.三个月期铅CMPB3收报每吨1,905美元,周一收报1,914美元.三个月期铝CMAL3收报每吨1,965.50美元,低于周一收盘价1972.5美元.三个月期镍CMNI3收报每吨17,200美元,周一收报每吨17,325美元.
以下为1955GMT基本金属主力合约报价:
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 334.50 0.20 +0.06 343.60 -2.65
LME期铝 1967.50 -5.00 -0.25 2020.00 -2.60
LME期铜 7395.00 -25.00 -0.34 7600.00 -2.70
LME期铅 1895.00 -19.00 -0.99 2035.00 -6.88
LME期镍 17150.00 -175.00 -1.01 18710.00 -8.34
LME期锡 19675.00 175.00 +0.90 19200.00 2.47
LME期锌 1879.00 -11.00 -0.58 1845.00 1.84
上海期铝 15865.00 -65.00 -0.41 15845.00 0.13
上海期铜 53940.00 -660.00 -1.21 55360.00 -2.57
上海期锌 14735.00 -120.00 -0.81 14795.00 -0.41
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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* 10年券随着美债殖利率收升，终止连三跌 * 尾盘短多出场，殖利率收盘创逾一周新高 * 短线不脱美债牵引，估1.15%上方买盘进驻 * 明日106/4殖利率交易区间料在1.10-1.15% 路透台北3月1日 - 台湾10年期公债106/4殖利率周三收升，终止连三跌走势。交易员称，受 美债殖利率于日本东京进一步冲高影响，尾盘触动短线多单停利出场，促殖利率开高收高并创逾一周新高。 他们表示，早盘10年券随美债殖利率弹升而开高，但上半场仍能守稳在1.10%以下；惟随着美债殖利率再 攻高，台债大笔卖单敲出致殖利率突破1.1%大关，最高冲至1.1240%。 〞早上十点之前还满有撑的，下半场有人落跑了，大概是这期标到的人算一算有赚，就先拔档走人，把殖 利带上来。〞一大型证券商交易员说。 他说，因下半场停利出部位的量不小，促使殖利率弹破1.11%，短线观察美债动向，美债殖利率明天若继 续往上，台债还是有往上压力，〞手上有部位的见好就收，这是满聪明的做法，因为美债还存在不确定性。〞 一大型银行交易员则称，受美债
0725GMT - * 欧元/美元亚洲时段在1.0550-90区间波动，欧洲市场开低报1.0538 * 利率走势分歧助力欧元下跌 (http://reut.rs/2m6nypC) * 美联储官员讲话提升3月加息机率 * 焦点现在转向美国数据，尤其是3月10日的非农就业报告 * 据称包括主权财富基金在内的中长期投资大户一直在逢低买入 (完) (编译 李爽 审校 于春红)