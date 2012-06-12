〔美国股市〕ADR上涨逾1%,受矿业股和银行股升势提振

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透纽约6月12日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二上涨,矿业股攀升,金价及欧洲银行类股从近期跌势中反弹.
在美上市的南非Gold Fields(GFI.N)在纽约市场上上涨2.3%,报13.70美元.在美上市的AngloGold Ashanti(AU.N)收高2.2%,报36.82美元.
金价上涨1%,追随美国股市的升势.
在美上市的澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP.N)亦收涨2.8%,报63.96美元.
欧洲银行方面,在美上市的西班牙国际银行STD.N收升2.2%,报6.05美元.在美上市的莱斯银行集团(LYG.N)收高4.6%,报1.81美元.在美上市的汇丰控股HBC.N收升2.7%,报42.13美元.银行股周一曾拖累ADR下滑.
欧洲央行副总裁冈斯坦西欧的言论提振欧洲股市.冈斯坦西欧对路透表示,如果欧元区形势进一步恶化,欧洲央行就准备行动.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收升1.8%,标准普尔500指数.SPX收高1.2%.
纽约梅隆银行欧洲企业ADR指数.BKEUR收高1.9%.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS收涨1.7%,纽约梅隆银行拉美企业ADR指数.BKLA收高1.5%.
在美上市的墨西哥America Movil(AMX.N)上涨3.3%,报24.23美元.(完)
--编译 兰秀娟;审校 利棣儿
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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