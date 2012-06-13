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货币新闻 | 2012年 6月 13日 星期三 22:45 BJT

〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透6月13日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

06/08/12 较上周 较上年 06/08/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 385.7 1.6 22.7 384.4 -0.2 18.9

馏分油 121.1 0.5 -22.6 120.0 -0.1 -20.8

汽油 203.3 -0.9 -10.1 201.8 -1.7 -13.3

取暖油 25.8 0.1 -7.1 24.8 -0.3 -7.7

新配方(RFG)汽油 0.2 -0.1 0.2 0.1 0.0 0.0

煤油型航空燃料 38.7 -0.4 -3.4 39.2 -0.6 -3.4

原油日加工量 15.3 0.1 0.9 15.6 0.2 0.8

分析师原本预估EIA会公布上周原油库存减少140万桶,汽油库存增加110万桶,馏分油库存增加130万桶.(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]

* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]

* API一周美国石油库存详细报导APISTB

--整理 利棣儿;审校 母红

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