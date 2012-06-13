〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透6月13日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
06/08/12 较上周 较上年 06/08/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 385.7 1.6 22.7 384.4 -0.2 18.9
馏分油 121.1 0.5 -22.6 120.0 -0.1 -20.8
汽油 203.3 -0.9 -10.1 201.8 -1.7 -13.3
取暖油 25.8 0.1 -7.1 24.8 -0.3 -7.7
新配方(RFG)汽油 0.2 -0.1 0.2 0.1 0.0 0.0
煤油型航空燃料 38.7 -0.4 -3.4 39.2 -0.6 -3.4
原油日加工量 15.3 0.1 0.9 15.6 0.2 0.8
分析师原本预估EIA会公布上周原油库存减少140万桶,汽油库存增加110万桶,馏分油库存增加130万桶.(完)
* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]
* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]
* API一周美国石油库存详细报导APISTB
--整理 利棣儿;审校 母红
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。