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市场报道 | 2012年 6月 13日 星期三 05:44 BJT

〔加拿大股市〕受金矿股推动上涨,庞巴迪获大订单抵消对欧债危机的忧虑

路透多伦多6月12日电---加拿大股市周二录得四日来首日上扬,因金矿和能源股大涨,且庞巴迪(Bombardier)(BBDb.TO)获大订单的消息抵销了对欧债危机挥之不去的忧虑.

全球股市小涨,受创股吸引交易商;但因市场对西班牙银行救助计划存疑,以及希腊周日将举行大选,西班牙公债收益率接近欧元面市以来高位.

庞巴迪获大订单的消息也扶助提振大盘,该股跳升6%,报3.87加元,因有消息称,巴菲特的伯克希尔哈撒韦(BRKa.N)(BRKb.N)公司旗下的私人飞机租赁公司NetJets向庞巴迪订购了73亿美元的飞机.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收高95.52点,或0.84%,收报11,497.30点.10大类股中有八种收高,能源股上扬1.1%,材料股劲扬1.8%.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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